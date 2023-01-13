Екатерина Лозовицкая стала избранницей Алекса Топольского на Холостяке 2022. Что постит девушка в своем Instagram, смотрите в материале.

В Instagram Кате Лозовицкой почти 200 тыс. подписчиков. 26-летняя модель делится снимками из отдыха, путешествий и работы.

Учитывая, что работа девушки связана со свадебной модой, Катя часто щеголяет фотосессиями в свадебных платьях. И надо сказать, в образе невесты Катя выглядит потрясающе!

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Судя по Instagram, Катя Лозовицкая немало ездит по миру. На многочисленных фото в купальниках с пляжа можно увидеть подтянутую фигуру девушки и татуировки.

Не обошлось без Холостяка. На протяжении всего проекта девушка публиковала фото и видео закулисья, а также делилась мыслями после свиданий с Алексом Топольским.

На Холостяке Катя неоднократно упоминала об увлечении бальными танцами. В Instagram девушки можно найти кусочки ее выступлений с партнером.

Кроме развлекательного контента, Катя из Холостяка не боится высказать свою гражданскую позицию. Так, 3 марта 2022 года она опубликовала видео с Путиным и детьми, погибшими в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

– Из-за одного больного человека гибнут дети. Горы в аду, “великий царь”. Не молчите! Это зверство следует прекратить.

А уже 26 ноября девушка почтила память жертв Голодомора и зажгла свечу.

– Страшный геноцид целого народа, нашего народа. Это сделал Сталин, это сделала Москва. Холоднокровно и жестоко, забирая хлеб, поглощая во мрак. Прошли годы, а они снова пытаются нас уничтожить. Методы те же — звериные, подлые, циничные.

Примечательно, что с началом полномасштабной войны свой Instagram Катя из Холостяка ведет на украинском языке.

Как сложились отношения Алекса и Кати после проекта Холостяк, узнаем уже в постшоу 20 января.