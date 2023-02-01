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Холостяк Алекс Топольський розповів, скільки готовий витрачати грошей на жінку

1 Лютого 2023, 18:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Холостяк Алекс Топольський розповів, скільки готовий витрачати грошей на жінку

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський розповів, скільки готовий витрачати гроші на жінок.

В інтерв’ю Анні Олицькій підприємець заявив, що не рахуватиме гроші, якщо він справді закохається в людину.

– Я себе комфортно заробляю та достатньо заробляю. Якщо закохаюся в людину, то не вважатиму скільки витрачу на неї зараз, а скільки завтра. Не відчуватиму потреби в цьому, – зізнався Холостяк.

Підприємець не має такого поняття як підрахунок грошей на сумочки та інше.

Зараз дивляться

– Я справді готовий закохатися в людину, і буду її підтримувати, як і вона підтримуватиме мене. У нас буде своєрідний альянс. Кохання та дружна команда, – додав Холостяк.

Нагадаємо, що Алекс Топольський був головним героєм реаліті Холостяк 12 і серед претенденток на своє серце він обрав Катерину Лозовицьку. Щоправда, вже після виходу всіх серій стало відомо, що пара розлучилася. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Топольський розповів про стосунки із дівчиною.

Алекс заявив, що не бачив ініціативи у відносинах від обраниці, хоч і під час проекту йому здалося, що вона була готова створити сім’ю.

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