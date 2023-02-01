Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский рассказал, сколько готов тратить на женщин.

В интервью Анне Олицкой предприниматель заявил, что не будет считать деньги, если он действительно влюбится в человека.

— Я себя комфортно чувствую и достаточно зарабатываю. Если влюблюсь в человека, то не буду считать, сколько потрачу на него сейчас, а сколько завтра. Не буду ощущать необходимость в этом, — признался Холостяк.

У предпринимателя нет такого понятия, как подсчет денег на сумочки и прочее.

Сейчас смотрят — Я действительно готов влюбиться в человека, и буду его поддерживать, как и он будет поддерживать меня. У нас будет своего рода альянс. Любовь и дружная команда, — добавил Холостяк. Напомним, что Алекс Топольский был главным героем реалити Холостяк 12. Среди претенденток на свое сердце он выбрал Екатерину Лозовицкую. Правда, уже после выхода всех серий стало известно, что пара рассталась. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Топольский рассказал об отношениях с девушкой. Алекс заявил, что не видел инициативы в отношениях от избранницы, хоть во время проекта ему показалось, что она была готова создать семью. Читайте также: Хоть раз прояви достоинство! Топольский защитил победительницу Холостяка от нападок Мудрой

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.