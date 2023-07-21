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Хочуть вкрасти і борщ! Наталка Денисенко обурилася меню в готелі Туреччини

21 Липня 2023, 17:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Наталка Денисенко
Джерело: Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко обурилася готелем у Туреччині, де назвали український борщ російським супом.

В Instagram-stories артистка розповіла, що на одній із вечерь виникла неприємна ситуація, проте скандалити вона не стала. Натомість, Наталка пішла до шеф-кухаря й попросила виправити на те, що борщ – українська страва, яку ЮНЕСКО визнали культурною спадщиною України.

– Це вже занадто. І так росіяни хочуть вкрасти наші землі, а тут ще й наш борщ хочуть вкрасти. Не буде такого. Ми будемо відстоювати все своє – навіть у Туреччині, навіть у готелі, – наголосила Денисенко.

Також вона показала свою розмову з шеф-кухарем, у якій пояснює, що це українська страва, а також показує докази цього. Персонал готелю пообіцяв виправити меню.

Раніше Наталка Денисенко відповіла на хейт з приводу відпочинку в Туреччині. Туди вона вирушила разом зі своїм сином, колегою по роботі та її дітьми.

Акторка наголосила, що має повне право на відпочинок, оскільки робить усе, що може, заради країни, а саме донатить, допомагає закривати збори та працює, сплачуючи податки до державного бюджету.

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Борщ Наталка Денисенко Туреччина
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