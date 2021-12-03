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Ревнощі, травми та поцілунки: якими були стосунки Злати Огнєвіч з Андрієм Задворним

4 Грудня 2021, 00:03
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ревнощі, травми та поцілунки: якими були стосунки Злати Огнєвіч з Андрієм Задворним

Стосунки Холостячки Злати Огнєвіч із Андрієм Задворним розвивалися досить активно, починаючи з першої зустрічі.

Знайомство з Андрієм глядачам показали одним із перших. 32-річний бізнесмен, який займається виготовленням дерев’яних іграшок, ще тоді заявив, що Злата Огнєвіч викликає у нього теплі та трепетні почуття, тому він вирішив взяти участь у проекті та поборотися за її серце.

А ось перше їхнє побачення було досить напруженим. Андрій зі Златою вирушив кататися на мотоциклах бездоріжжям. Холостячка тоді відверто говорила, що їй подобається, а що ні в такій розвазі. На що Задворний назвав її куркою жартома.

– Якщо ви думаєте, що в цьому проекті вибирає лише Злата – ви помиляєтесь. Я теж вирішую, чи підходить мені ця дівчина, чи ні. Я теж тестую її, роблячи певні “вкидання” і дивлячись на її реакцію. Я не хочу і не буду будувати стосунки з куркою, – зазначив бізнесмен тоді після ефіру.

В рамках цього побачення Злата зазнала сильної травми, але на Андрія не образилася і вручила йому троянду.

До речі, другий поцілунок на проекті був у Злати саме з Андрієм, за кілька хвилин після першого з Дмитром Шевченком. Це відбулося в рамках групового побачення на Кіпрі. 

Попри певний прорив у стосунках, у Андрія та Злати був період, коли їм було складно порозумітися. Спочатку Холостячці не сподобалося, що Задворний розповів усім про поцілунок, а потім його ревнощі почали викликати питання. Андрія розривало від того, що він не ходить на побачення, а в інших учасників у цей момент стосунки зі Златою активно розвиваються. Порозумітися парі вдалося лише в Одесі. Тоді вони вирушили на дуже романтичне побачення. Вони і літали, і грязюкою одне одного мазали, і в ресторані вечеряли.

Також особливим моментом стало знайомство Злати Огнєвіч з донькою Андрія Кірою. На тому тижні учасники мали б показати своє життя Холостячці. Задворний показав виробництво, а потім привіз Злату до офісу, куди прийшли його екс-дружина та донька. Спочатку співачці було ніяково від такого знайомства, проте її дуже здивувало, що екс-дружина Андрія дуже добре про нього відгукується. Зі свого боку, Злата презентувала кілька подарунків для Кіри. Дівчинка була у захваті.

Також дуже мило і душевно пройшло знайомство з батьками Андрія. Зустріч Златі сподобалася. Навіть суворий батько Задворного зазначив, що хотів би бачити співачку разом із сином.

Перед знайомством із батьками Злати Андрій разом з Холостячкою пішов до тату-салону. Там він пройшов перший сеанс видалення татуювання, яке він колись зробив зі своєю колишньою дівчиною.

Потім пара вирушила на зустріч з родиною Огнєвіч. Загалом все пройшло добре. Проте сестру Злати засмутило запитання Андрія про те, чи прийшла співачка на проект за піаром.

Батькам Злати сподобалося, що він має сімейний досвід.

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Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
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