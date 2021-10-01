Російський музикант Андрій Губін розповів про тяжку хворобу та бажання швидше померти.

Артист зізнався, що ще на початку 2000-х у нього діагностували лівосторонню прохопалгію. Це неврологічна аномалія, через яку Губіна мучать болі по всьому тілу.

За словами Андрія, він “гниє живцем”, тому вже не сподівається на одужання. Більше того, у нього випадають зуби і перестала функціонувати ліва рука.

– Я хворію дуже сильно. У мене зуби вивалюються, Нижні вже ось-ось… Я поступово вмираю, вже однією ногою у могилі. Ну як би я вже вмираю, але спокійно. Тобто мені не страшно. Я тільки хочу померти швидше. Знаєте, що мені не подобається? Не те, що у мене щастя не було. А те, що його вже не буде, ось це погано, – сказав Губін.

Губін зізнався, що хвороба почала проявлятися ще в юності. Він припускає, що причинами недугу є спортивне минуле та численні травми.

Андрій вже витратив всі свої статки на лікування, але спроби перемогти хворобу виявилися марними.

Нагадаємо, що Андрій Губін розпочав свою музичну кар’єру у кінці 1980-х років. А у 1994 році за підтримки Леоніда Агутіна він випустив дебютний альбом Мальчик-бродяга.

Найбільшу популярність здобули такі хіти як Ночь, Лиза, Зима-холода, Милая моя далеко.

На початку 2000-х років Губін почав активно гастролювати не лише в Росії, а і в країнах СНД.

У 2009 році через хворобу артист перестав з’являтися на публіці. Відомо, що Андрій лікувався у різних клініках, зокрема і психіатричних.