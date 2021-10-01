Российский музыкант Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни и желании быстрее умереть.

Артист признался, что еще в начале 2000-х у него диагностировали левостороннюю прохопалгию. Это неврологическая аномалия, из-за которой Губина мучают боли по всему телу.

По словам Андрея, он “гниет заживо”, поэтому уже не надеется на выздоровление. Более того, у него выпадают зубы и перестала функционировать левая рука.

— Я болею очень сильно. У меня зубы вываливаются, Нижние уже вот-вот… Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но я уже умираю спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть быстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо, — сказал Губин.

Губин признался, что болезнь начала проявляться еще в юности. Он предполагает, что причинами недуга являются спортивное прошлое и многочисленные травмы.

Андрей уже потратил все свое состояние на лечение, но попытки победить болезнь оказались напрасными.

Напомним, что Андрей Губин начал свою музыкальную карьеру в конце 1980-х годов. А в 1994 году при поддержке Леонида Агутина он выпустил дебютный альбом Мальчик-бродяга.

Наибольшую известность получили такие хиты как Ночь, Лиза, Зима-холода, Милая моя далеко.

В начале 2000-х годов Губин начал активно гастролировать не только в России, но и в странах СНГ.

В 2009 году из-за болезни артист перестал появляться на публике. Известно, что Андрей лечился в разных клиниках, в том числе психиатрических.