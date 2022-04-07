Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, как россияне отреагировали на смерть его мамы.

В Instagram-stories мужчина обнародовал соответствующий скрин с комментариями.

— Просто открыл комментарии. Я хочу, чтобы построили стену, чтобы даже не знать этих людей. Сколько надо иметь мозгов? Ответьте мне? — поинтересовался ведущий.

Так, одна из подписчиц считает, что он это заслужил.

— Ну что, Андрюша, наказал тебя Бог, — пишет она.

Вторая же не понимает, причем тут Россия.

— Ответ на первый вопрос ты выложил — мама была в коме, поэтому не выходила на связь, а сестра не хотела тебя расстраивать. Какая болезнь была у мамы? Причем тут Россия? — поинтересовалась подписчица.

6 апреля Андрей Бедняков сообщил о смерти своей матери, которая долгое время находилась в оккупированном Россией Мариуполе. Ведущий отметил, что мама слабела с каждым взрывом.

Сестра Андрея, которая находилась с женщиной в Мариуполе, не хотела его расстраивать и говорить, что их мама впала в кому. Сам Бедняков отметил, что она болела, однако если бы не война, то она бы еще жила.

Фото: Андрей Бедняков