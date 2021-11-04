Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о своих комплексах и призналась, что планирует сделать пластику лица.

По словам звезды, она любит и принимает себя. Но, несмотря на это, всю жизнь Настя комплексует из-за узких глаз и второго подбородка.

— Комплексую из-за глаз, потому, что при любой улыбке мои глаза исчезают и их не видно. Но когда я одеваю кимоно, я успокаиваюсь потому, что сразу вспоминаю, что мой дед японец, — поделилась Настя.

Если форму глаз Приходько не планирует менять, то второй подбородок она хочет убрать с помощью косметолога и уколов.

— Второй подбородок я буду убирать с помощью косметологов и уколов, я решилась все-таки на “пластику” лица, нет, под нож ложиться не буду, а с помощью уколов буду решать этот вопрос! Хочу избавиться от комплексов и быть для себя еще красивее! Кстати, глаза тоже можно сделать, например, блефаропластику, но пока мне и так норм, — написала Приходько.

Ранее Анастасия Приходько рассказывала о начальной стадии анорексии, которую пережила в 18-летнем возрасте. Причиной болезни стали семейные проблемы и напряженные отношения с матерью.

Усугубить ситуацию удалось ее друзьям, которые постоянно указывали звезде на недостатки фигуры. Тогда Приходько начала худеть и чувствовать сразу даже в любимую пищу.