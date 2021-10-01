Українська співачка Джамала розповіла про шлях до перемоги на міжнародному музичному конкурсі Євробачення.

Артистка згадала всі роки, коли намагалася виграти на національному відборі, щоб згодом представляти Україну на конкурсі. Перша спроба була в 2008 році, одразу після того, як Джамала закінчила консерваторію.

– Я почула про кастинг на Євробачення – перший і останній відбір у модному тоді форматі лайв-шоу. Команда національного каналу створює увесь номер для переможця, який представлятиме Україну. Я слухаюсь маму і йду, – згадує артистка.

За її словами, тоді на відбір вона прийшла абсолютно без нічого – без пісні, чіткого плану, мінусовки, пояснюючи це тим, що в консерваторії та джазових клубах це все просто не потрібно.

– У коридорі дівчинка поділилася зі мною мінусом Roisin Murphy (Moloko) – Sing it back. Як зараз пам’ятаю: судді в захваті, кажуть, що я крута і справжня фірма для такого маленького дуже вузького кола слухачів джазового клубу. Просто взяти вино, прийти, слухати і насолоджуватися, – розповіла Джамала.

У 2011 році співачка знову вирішила спробувати свої сили, проте вже пішла на національний відбір підготовленою, написавши для конкурсу пісню Smile.

– Я проходжу всі етапи, чую нескінченні відгуки про те, що це не формат. Важко переживаю всю історію з правилами, які змінюються на ходу. І знову не досягаю своєї мети, – сказала Джамала.

Через п’ять років, у 2016-му, вона знову вирішила заявити про себе, прийшовши на відбір зі своєю піснею, музикою та історією. Як тоді здавалося – неформатною.

– Я робила це свідомо. Чи ви мене, чи я вас. Не змінила ні слова, ні ноти з моменту написання 1944, – поділилася спогадами виконавиця.

Тоді вона також почула, що її пісня – не та і не до місця.

Сама Джамала була впевненою у своїх силах і залишалася непохитною.

– Я точно знаю свою мрію і йду до неї. Я хочу, щоб увесь світ знав, що ми маємо значення, і нам є що сказати. Ми не просто можемо робити нову музику, ми можемо надихати весь світ. Будь готовий до своїх перемог і знай, що ти можеш, – підсумувала Джамала.

Нагадаємо, що в 2016 році на Євробачення від України поїхала Джамала з піснею 1944. Тоді артистка посіла перше місце на музичному конкурсі, набравши 534 бали.