Украинская певица Джамала сообщила о смерти близкой подруги, наставницы и преподавательницы с вокала Натальи Алексеевны Горбатенко.

На личной странице в Instagram звезда показала общие архивные фото и призналась, что Наталья всегда ее подбадривала и вдохновляла.

По словам Джамалы, она никогда в жизни не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. Звезда благодарит судьбу за их знакомство.

— Хочется плакать, но в эту же секунду вспоминаю одну из особенностей Натальи Алексеевны: при ней совсем нельзя было грустить. Никогда. Как только я в ее присутствии опускала глаза, уходила в себя и на мгновение пропадала улыбка с лица, моя Наталья Алексеевна говорила: Так, ты что-то мне не договариваешь! Почему ты грустная? Я говорила, что все хорошо, и спрашивала, разве нужно всегда улыбаться. Она отвечала: Да! Мы смеялись и всегда-всегда много говорили, пели и снова смеялись. Невозможно представить себе, как вообще быть без, — написала Джамала.

В комментариях подписчики Джамалы выразили ей соболезнования и слова поддержки.

Недавно Джамала отдыхала в Египте с двумя детьми. Певица призналась, что такой отпуск нельзя назвать полноценным, поскольку она провел ночь без сна.

Из-за этого артистка решила разделить отдых на две части, чтобы и самой перезагрузиться.