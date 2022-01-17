Українська співачка Джамала відправилась на відпочинок у Єгипет з двома дітьми.

На особистій сторінці в Instagram вона поділилася серією фото із сімейної відпустки. Зірка зізналась, що відпочинок з дітьми не завжди можна назвати повноцінним.

– Коли вибираєш летіти всім складом, нехай навіть не на інший кінець світу, ніч без сну гарантована. Вчора ми виїхали з дому близько 23.00, а прилетіли о 7.00. І жоден дорослий не заплющив очей, – поділилась зірка.

Артистка вирішила розділити відпустку на дві частини, щоб і самій перезавантажитися.

– Відпочинок з дітьми – це завжди відпочинок для дітей чи просто зміна обстановки. Попити, в туалет і так далі за списком. Тому моє материнське почуття провини “а як же без дітей?” привело мене до рішення розділити цю відпустку на дві частини. На фото ті самі дорогоцінні 20 хвилин без фільтрів та без дітей, – написала Джамала.

Нагадаємо, що з 2017 року Джамала перебуває у шлюбі з економістом та активістом Бекіром Сулеймановим. Весілля пари відбулося в Ісламському культурному центрі міста Києва у вузькому колі родичів та друзів.

У 2018 році у подружжя народився первісток – син Емір-Рахман. А минулого року Джамала і Бекір стали батьками ще одного хлопчика, якому також дали кримськотатарське ім’я – Селім-Гірай.