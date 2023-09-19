Блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай испытывает сложность в общении с теми, кто не видел войны своими глазами. Об этом она написала в соцсетях, добавив, что тыл у нее все больше ассоциируется “с заграницей”.

– После недели на Донецком направлении, просматривая сториз своих знакомых, мне показалось, что жизнь в Киеве – это где-то за границей, – пояснила блогерша.

Эсхакзай отметила, что не хочет разводить дискуссии на тему необходимости писать о войне в Украине, что является важной составляющей информационного сопротивления. Поэтому она просто обратилась к украинцам с призывом.

— Пожалуйста, люди, публикуйте хоть одну сториз каждый день, которая бы показывала, что вы живете в стране, где идет война. Это очень важно. Я со своей стороны буду максимально прилагать усилия, чтобы дистанция между военным и гражданским миром не только не увеличивалась, а становилась меньше.

Подписчики журналистки сразу поддержали ее, отметив важность публикаций, рассказывающих миру о войне.

Сейчас смотрят

Я уже год говорю это знакомым. Я лично публикую каждый день.

Войну должны показывать не только люди, живущие в Украине, но и люди, живущие за границей.

Да, чтобы все присутствовали там, если не физически, то хотя бы морально. Это очень важно. Так большая общая сила концентрируется в одном месте.

Рамина, я согласна с вами на 1000%. Война не кончилась! И мы должны ее закончить, а не забыть о ней!

Фото: Рамина Эсхакзай