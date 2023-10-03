Хливнюк показав, як “штрафує” окупантів на фронті

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк поділився новим відео з фронту.

На сторінці колективу в Instagram він оприлюднив ролик, в якому показав, як підрозділ Софія знищує техніку російських окупантів.

Зазначимо, що артист є пілотом ударного дрона Punisher.

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– Як підрозділ Софія штрафує окупантів, – підписав відео Хливнюк.

Нещодавно Андрій Хливнюк показав ефектну роботу дронів і розповів, як військовим допомогли донати від українців.

За його словами, дрон DJI Mavic 3T виявив російські кораблі. Натомість БпЛА Punisher вдарив по наметах загарбників, які на той час спали.

Андрій Хливнюк стоїть на захисті України з перших днів повномасштабної війни. Завдяки волонтерам він придбав бойовий дрон, пройшов курс навчання і став його пілотом.