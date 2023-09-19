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Виявили човни та намети російських окупантів: Хливнюк показав ефектну роботу дронів

19 Вересня 2023, 15:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрій Хливнюк
Джерело: Андрій Хливнюк

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк поділився новими кадрами з фронту. Зокрема він показав ефектну роботу дронів.

В Instagram-stories Хливнюк показав своє фото у формі, розповівши, що дрони виявили човни російських окупантів, а також намети військових країни-агресора. Також він оприлюднив відповідне відео.

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– Учора Mavic 3T, на який ви задонатили, у складі дружнього підрозділу виявив ворожі кораблі з окупантами на воді. Їм вафлі. А Punisher, на який ви задонатили, двічі гепнув по наметах орків, які спали, – поділився Хливнюк.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабної війни стоїть на захисті України. Раніше він повідомив, що йому вдалося завдяки волонтерам придбати бойовий дрон, пройти курс навчання і стати його пілотом.

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Бумбокс
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