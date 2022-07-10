Харчишин розповів, що робити українцям, які не можуть відмовитись від російської культури

Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин розповів, що робити тим українцям, які не можуть відмовитись від російської культури.

– Це як сидіти на яблуні, і пиляти гілку, на якій сидиш. Тебе спочатку зробили росіянином завдяки культурі, яку розповсюджували. Ми були фактично їхнім інформаційним простіром. Спершу тебе роблять росіянином, видають паспорт, а потім приходять захищати, – ділиться своєю думкою Харчишин.

Музикант вважає, що потрібно у собі випалювати все собі все це російське. Іншого шляху немає.

– Як співав один із моїх улюблених гуртів: Якщо ти це терпітимеш, твої діти – наступні, – розповів артист.

Раніше Харчишин розповів чому раніше українці так довго слухали російську попмузику. Валерій вважає, що за допомогою музики нас робили частиною Росії й це відбувалося роками. Тоді артист додав, що закон в Україні щодо заборони російської потрібно було ухвалити набагато раніше, а не на восьмий рік війни.

Зараз дивляться

Навіть за умов війни, Валерій продовжує радувати українців нашою музикою. На початку липня Друга Ріка випустила пісню та кліп про Маріуполь, яку назвали Чи ти почув. Композицію артисти присвятили полоненим на заводі Азовсталь та всім постраждалим мешканцям Маріуполя.