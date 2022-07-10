Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Харчишин рассказал, что делать украинцам, которые не могут отказаться от российской культуры

10 июля 2022, 22:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Харчишин

Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин рассказал, что делать тем украинцам, которые не могут отказаться от российской культуры. 

— Это как сидеть на яблоне, и пилить ветку, на которой сидишь. Тебя сначала сделали россиянином благодаря культуре, которую распространяли. Мы были фактически их информационном пространстве. Сначала тебя делают россиянином, выдают паспорт, а затем приходят защищать, — делится своей мыслью Харчишин.

Музыкант считает, что нужно в себе выжигать все себе все это российское. Другого пути нет.

— Как пела одна из моих любимых групп: Если ты это будешь терпеть, твои дети — следующие, — рассказал артист.

Ранее Харчишин рассказал, почему украинцы так долго слушали российскую поп-музыку. Валерий считает, что с помощью музыки нас делали частью России, и это происходило годами. Тогда артист добавил, что закон в Украине о запрете российской нужно было принять намного раньше, а не на восьмой год войны.

Сейчас смотрят

Даже в условиях войны, Валерий продолжает радовать украинцев нашей музыкой. В начале июля Друга Ріка выпустила песню и клип про Мариуполь, которую назвали Чи ти почув. Композицию артисты посвятили заложникам на заводе Азовсталь и всем пострадавшим жителям Мариуполя.

Читайте также:
Друга рекаЧи ти почув: Друга ріка представили песню и клип про Мариуполь

Теги
Війна в Україні Валерій Харчишин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь