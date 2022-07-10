Харчишин рассказал, что делать украинцам, которые не могут отказаться от российской культуры

Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин рассказал, что делать тем украинцам, которые не могут отказаться от российской культуры.

— Это как сидеть на яблоне, и пилить ветку, на которой сидишь. Тебя сначала сделали россиянином благодаря культуре, которую распространяли. Мы были фактически их информационном пространстве. Сначала тебя делают россиянином, выдают паспорт, а затем приходят защищать, — делится своей мыслью Харчишин.

Музыкант считает, что нужно в себе выжигать все себе все это российское. Другого пути нет.

— Как пела одна из моих любимых групп: Если ты это будешь терпеть, твои дети — следующие, — рассказал артист.

Ранее Харчишин рассказал, почему украинцы так долго слушали российскую поп-музыку. Валерий считает, что с помощью музыки нас делали частью России, и это происходило годами. Тогда артист добавил, что закон в Украине о запрете российской нужно было принять намного раньше, а не на восьмой год войны.

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Даже в условиях войны, Валерий продолжает радовать украинцев нашей музыкой. В начале июля Друга Ріка выпустила песню и клип про Мариуполь, которую назвали Чи ти почув. Композицию артисты посвятили заложникам на заводе Азовсталь и всем пострадавшим жителям Мариуполя.