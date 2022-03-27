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Ганс Циммер остановил концерт, чтобы показать видео с украинским пианистом

27 марта 2022, 04:34
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Ганс Циммер остановил концерт, чтобы показать видео с украинским пианистом

Голливудский композитор Ганс Циммер прервал концерт в Лондоне, чтобы показать публике видео из Львова. На нем пианист играет композицию Time из фильма Начало на львовском железнодорожном вокзале под звуки сирен, извещающих о воздушной тревоге.

— Обычно в конце вечера мы исполняем последнюю композицию Time. Но сначала я хотел бы показать вам ее другую версию, которая была собрана при других условиях. Моя дочь нашла это видео в соцсетях, — сказал Циммер.

Видео показали во время концерта в Лондоне в рамках тура Hans Zimmer Live, куда композитор отправился 15 марта вместе с 10 представителями оркестра Одесского оперного театра, которым его команда помогла уехать из Украины во время войны с РФ.

 

 

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Допис, поширений Alex (@alexpian_official)

Также оркестр исполнил композицию, посвященную украинским женщинам. Музыку сопровождали фотографии женщин, которые сейчас защищают Украину в рядах ВСУ.

Впоследствии Циммер записал обращение к Алексею, поблагодарив за духоподъемное выполнение и в очередной раз выразил поддержку Украине.

 

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Допис, поширений Alex (@alexpian_official)

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Теги
Війна в Україні , Музыка
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