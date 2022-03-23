Американская группа Bon Jovi поддержала Украину. В своем Facebook она опубликовала видео из Одессы, на котором мирные жители готовят мешки с песком для укрепления городских объектов.
Все действия в видео происходят под песню группы It’s my life. На побережье стоит барабанная установка и пока другие собирают песок в мешки, барабанщик задает им ритм и настроение.
— Это те, кто стоит на своем. Слава Украине! — подписали Bon Jovi публикацию.
Пользователи сети поблагодарили Bon Jovi за поддержку Украины.
- Спасибо за вашу поддержку и сочувствие! Это очень много для нас значит. Молитесь за мужественных людей Украины.
- Замечательно смелые люди, защищающие свою страну. Пусть они добьются успеха в Украине.
- Это 100% круто. В Украине вся моя любовь, уважение и поддержка. Я восхищаюсь их силой и храбростью. Пусть Бог защитит их всех и приведет их к победе.
- Так выглядят мужество, честь, решительность и любовь к Родине. И этот барабанщик — класс!
- У музыкальной темы, наконец-то, есть удивительная причина. Народ Украины стоит громко и гордо.
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