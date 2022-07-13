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Гроші для ЗСУ: фонд Тищенка провів благодійний аукціон у Парижі

13 Липня 2022, 14:52
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Гроші для ЗСУ: фонд Тищенка провів благодійний аукціон у Парижі

Сьогодні українці усіма способами намагаються привернути увагу міжнародної спільноти до повномасштабної війни в України. Одним з таких є проведення званих вечерь з аукціонами для допомоги Збройним силам України під назвою Charity Dinners.

Один такий напередодні був проведений у Парижі, наступний планується провести у Каннах. Організацією займається фонд Дорога миру, який створив нардеп Слуги народу Микола Тищенко разом зі своєю дружиною Аллою Барановською.

На заходах подають страви української національної кухні, які готують судді проєкту Майстер шеф Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

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Благодійний фонд Тищенка

На кожній вечері іноземцям допомагають поринути у традиції України, — так, у Парижі подавали спаржу, вирощену на майже згорілих полях Херсонської області.

В оформленні використовували колоски як символ зерна, яке крадуть та спалюють росіяни в Україні. Також вони символізують урожайність та працьовитість України.

– Європейці та американці через це також дізнаються, що відбувається в Україні. Ми включаємо їм сирени та відео того, що відбувається, кадри вибухів та руйнувань. Тому що живучи в європейських спокійних містах, вони не зовсім у контексті того, що відбувається. Ми за допомогою цього заохочуємо їх допомагати нам фінансово, — розповідає Алла Барановська.

На вечері також проводиться аукціон з продажу лотів з цікавою історією, — гітара із зображенням захисників Азовсталі, лімітовані марки серії Zaтонул або Vтопився від Миколи Тищенка та голови Укрпошти Ігоря Смілянського.

Благодійний фонд Тищенка

А також марка з російським кораблем, виготовлена з ворожого бронетранспортера, футболки та м’ячі з автографами відомих спортсменів тощо.

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Теги
аукціон Благодійність Війна в Україні Микола Тищенко
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