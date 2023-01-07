Кіркоров, Баста та Петросян: Зеленський увів у дію санкції проти 119 діячів з РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони від 6 січня 2023 року.

Таким чином він запровадив санкції проти 119 російських культурних діячів.

Санкції передбачають блокування активів, заборону виведення капіталів за межі України, заборону участі в приватизації, позбавлення державних нагород України та багато іншого.

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У списку опинилися не лише громадяни Росії, а й зрадники з України, зокрема ексфутболіст Анатолій Тимощук та телеведуча Жанна Бадоєва.

Під санкції також потрапили: репер Баста (Василь Вакуленко), артисти Ірина Аллегрова, Дмитро Білан, Михайло Галустян, Лариса Доліна, Пилип Кіркоров, Сергій Лазарєв, Михайло Шуфутинський, Аніта Цой, пропагандисти Маргарита Симоньян та Дмитро Кисельов, гуморист Євген Петросян, режисер Микита Міхалков та багато інших.

Повний перелік опубліковано в додатку до рішення РНБО.

Названі особи виправдовували або підтримували війну проти України.