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Була впевнена, що загинемо: зірка Венздей Крістіна Річчі згадала початок війни в Україні

5 Грудня 2022, 19:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кристина Риччи

Зірка популярного серіалу Венздей Крістіна Річчі розповіла, як зустріла війну в Україні в Румунії. Актриса, яка зіграла вчительку в серіалі, боялася, що всі навколо загинуть.

Так, знімання серіалу розпочалися у вересні 2021 року в Румунії, і закінчилися у березні 2022 року. Цікаво, що фінальні сцени знімалися саме тоді, коли почалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.

Крістіна заявила, що знімання давалися дуже непросто — вона переймалася тим, що весь акторський склад загине в один момент.

Зараз дивляться

– Я пам’ятаю той момент о 4 годині ранку, коли всі були у вітальні, залишаючи Румунію. Я розгнівалася – була впевнена, що десь поряд з нами підірвуть атомну електростанцію, і ми всі загинемо. Я пам’ятаю те почуття, ніби ми тікали, – зізналася Річчі.

Нагадаємо, що прем’єра серіалу Венздей на Netflix відбулася наприкінці листопада і він уже встиг встановити рекорди. Наприклад, проєкт зайняв 1 місце за популярністю в чартах 83 країн, і навіть обійшов серіал. Дуже дивні справи по годинах переглядів.

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Цікаво, що й самі режисери натякнули на другий сезон Венздей. Так, спочатку автори розглядали відразу кілька сезонів, вибудовуючи сюжетні лінії персонажів.

Теги
Netflix Серіал
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