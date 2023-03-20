Американскому актеру Брюсу Уиллису наступило 68 лет. Семья звезды показала, как отмечают праздник впервые после диагноза о деменции.

Так, близкие Брюса испытывают горе и печаль — об этом сообщается в Instagram-странице жены актера.

— Плюс или минус в том, что мне так повезло чувствовать ваше тепло и любовь, которые направлены на моего мужа и нашу семью, — поблагодарила Эмма поклонников Уиллиса.

Она призналась, что утро ее началось со слез, о чем поклонники могли догадаться по опухшим глазам.

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— У меня бывают периоды грусти, каждый день горе, и я действительно чувствую это и сегодня, в его день рождения, — рассказала Эмма.

Также она опубликовала ролик, посвященный актеру. Жена звезды добавила, что создание короткого видео-поздравления было для нее как нож в сердце.

Дочь Уиллиса Скаут также отметила, что в этот день чувствует смешанные эмоции, в том числе и горе.

— Горе — это цена, которую я всегда буду платить, чтобы узнать, что такое чувствовать такую любовь. Я посылаю свою любовь всем, кто когда-либо чувствовал, что его возможности ограничены огромностью любви и человечностью горя. Я люблю вас, — добавила дочь актера.