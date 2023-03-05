Жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг записала обращение к журналистам, попросив их оставить больного деменцией артиста в покое.

В частности, Эмма попросила папарацци перестать охотиться за Брюсом и оставить ему больше пространства, отметив, что человека с таким диагнозом тяжело вывести в мир.

— Если вы ухаживаете за человеком с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и нервно может быть просто вывести его в мир и безопасно двигаться, даже просто чтобы выпить чашечку кофе. Я вижу заголовки и видео с моим мужем, который пьет кофе с несколькими друзьями, которые помогали ему. Это касается фотографов и операторов, которые пытаются получить эти эксклюзивы моего мужа — просто придерживайтесь пространства, — отметила Хеминг.

Она добавила, понимает, что это их робота, однако Уиллису нужно пространство.

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— Пожалуйста, не кричите на моего мужа, не спрашивайте его, как у него дела или что-то другое. Не кричите ему. Просто позвольте семье или тому, кто рядом с ним, безопасно доставить его из точки А в точку Б, — отметила Эмма.

В начале 2022 года семья Брюса заявила, что он прекращает актерскую карьеру, поскольку у него диагностировали афазию, из-за которой появляются проблемы с речью.

В феврале 2023 стало известно, что у Уиллиса обнаружена более серьезная болезнь — лобно-височная деменция.