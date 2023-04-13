Головного диригента Одеської опери В’ячеслава Чернухо-Воліча звільнили.

Це сталося після того, як він виступив на одній сцені з новим очільником Оперного театру в Баку Юсифом Ейвазовим, чоловіком росіянки Анни Нетребко.

За словами директорки Одеської опери, Чорнухо-Воліча звільнили 12 квітня через резонанс, який викликали його фото з Ейвазовим. З сайту вже прибрали інформацію про диригента.

Зазначимо, що колишнє керівництво Бакинської опери запросило В’ячеслава Чернуху-Воліча диригувати Богему Пуччіні, яку грали 8 квітня.

За день до концерту у Опери змінився керівник – театр очолив чоловік співачки Анни Нетребко, яка перебуває під санкціями в Україні, Юсиф Ейвазов.

Спільні фото головного диригента Одеської опери з Ейвазовим, зроблені після концерту, викликали обурення культурної спільноти.

Як пояснив сам В’ячеслав Чернухо-Воліч, він не знав про призначення нового директора, а також він не має достовірної інформації, що Юсиф Ейвазов підтримує погляди своєї дружини.

Нагадаємо, що Анна Нетребно підтримує режим Володимира Путіна з перших днів війни в Україні.

Вона була довіреною особою диктатора на виборах, отримувала з його рук нагороди, виступала на відкритті Олімпіади в Сочі, фотографувалася з прапором Новоросії разом з одним із сепаратистських лідерів, а також фінансувала “ДНР”.