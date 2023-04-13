Главного дирижера Одесской оперы Вячеслава Чернухо-Волича уволили.

Это произошло после того, как он выступил на одной сцене с новым главой Оперного театра в Баку Юсифом Эйвазовым, мужем россиянки Анны Нетребко.

По словам директора Одесской оперы, Чернухо-Волича уволили 12 апреля из-за резонанса, который вызвали его фото с Эйвазовым. С сайта уже убрали информацию о дирижере.

Отметим, что бывшее руководство Бакинской оперы пригласило Вячеслава Чернуху-Волича дирижировать Богему Пуччини, которую играли 8 апреля.

За день до концерта у Оперы сменился руководитель — театр возглавил муж певицы Анны Нетребко, которая находится под санкциями в Украине, Юсиф Эйвазов.

Совместные фото главного дирижера Одесской оперы с Эйвазовым, сделанные после концерта, вызвали возмущение культурного сообщества.

Как объяснил сам Вячеслав Чернухо-Волич, он не знал о назначении нового директора, а также он не располагает достоверной информацией, что Юсиф Эйвазов поддерживает взгляды своей жены.

Напомним, что Анна Нетребно поддерживает режим Владимира Путина с первых дней войны в Украине.

Она была доверенным лицом диктатора на выборах, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи, фотографировалась с флагом Новороссии вместе с одним из сепаратистских лидеров, а также финансировала “ДНР”.