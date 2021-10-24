Ко Дню тещи легендарная украинская артистка Нина Матвиенко раскрыла главный секрет хороших отношений с зятем, певцом Арсеном Мирзояном.

Хотя изначально она познакомилась с ним как с товарищем своей дочери Тони Матвиенко.

История любви Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна берет свое начало с их знакомства на проекте Голос страны 10 лет назад.

По словам Нины Матвиенко, сначала она не воспринимала Арсена как будущего зятя, потому что его представили ей в качестве товарища дочери. Ведь когда они познакомились, Тоня просто привела домой компанию друзей, среди которых и был Арсений.

— Они разъехались, но я видела, как по телефону общались. Видела слезы Тони, но не придавала значения. Они себя вели деликатно, чтобы никто не подумал, что это перерастет в любовь, — отметила Матвиенко.

Однако у судьбы были другие планы на пару. Впоследствии они таки признались и себе, и миру, что любят друг друга. Сейчас пара уже несколько лет в браке. У них подрастает общая дочь Нина, которая родилась в январе 2016 года. Кстати, у Тони есть старшая дочь — 22-летняя Ульяна.

Главный секрет хорошей тещи от Нины Матвиенко

По ее словам, тещам не стоит вмешиваться в отношения детей, чтобы у них была возможность во всем самостоятельно разобраться.

— Не вмешиваться, дать возможность детям разобраться, потому что у них не очень простые отношения. Им сложно быть вместе в покое, потому что они постоянно на гастролях. Сейчас они чаще вместе из-за карантина. Вдвоем дома, с ребенком, играют, готовят еду вместе. Радует, что спустя столько лет пришло понимание, что они не только артисты, но и семья, — отметила Нина Матвиенко.

Она добавила, что Тоне и Арсену сложно совмещать семью и карьеру, потому что артистическая жизнь требует много сил, энергии. Ведь много времени им приходится проводить на гастролях, репетициях.

— У них очень сложная артистическая жизнь, много времени уходит на то, чтобы подготовиться к одному выступлению, а потом к другому. Я чувствовала, что на мне ребенок был. Сложно быть и тещей, и мамой, и няней, и бабушкой, — отметила Нина Митрофановна.

По словам легендарной певицы, у ее детей раньше даже не было времени на ревность и другие негативные моменты. Ведь после гастролей было время только наслаждаться компанией друг друга. Поэтому Матвиенко отметила, что когда Тоня, Арсен и Нина вместе, она отходит как можно дальше.

— Когда они вместе с ребенком, надо уходить как можно дальше. Они должны сосредоточиться на себе, своей семье, — убеждает Нина Матвиенко.

Также она отметила, что у нее с Арсеном хорошие отношения. Более того, зять никогда не позволяет себе шутки о теще в сторону Нины Митрофановны, имеет к ней большое уважение.

— У нас нет шуток на эту тему, у него язык не поворачивается. У нас есть определенная субординация в семье, — добавила Матвиенко.

Однако Мирзоян охотно показывает теще записи со своих концертов, делится победами на спортивных соревнованиях.

— Могу послушать записи с концертов. Он показывает свои спортивные соревнования. Например, недавно он был во Львове. Там они зарабатывали средства на медицинское оборудование для больницы, — рассказала певица.

В целом, она поделилась, что никогда не ссорилась с Арсеном. Каждая теща должна воспринимать избранника своей дочери как часть семьи.

— У нас с ним ссоры никогда не было. Я могу сказать что-то по хозяйству, это не ссора, это больше просьба, совет. Каждая теща должна думать не как теща, а заботиться о семье, это твой ребенок. Берегите свою семью, — подытожила Нина Матвиенко.

Что известно о Дне тещи

Традиция отмечать Mother-In-Law Day зародилась в США, в 1934 году. Тогда редактор одной из американских газет Техаса в шуточной форме провел параллель с такими праздниками, как День матери и День отца, и уточнил, что теща – это вторая мама. И было бы логично и справедливо, чтоб и мамы дочерей имели свой профессиональный праздник, что и было сделано. А позже стали поздравлять и свекровей! Так, с каждый годом к празднованию Mother-In-Law Day стало присоединяться все больше стран. Теперь этот праздник отмечают не только в США, но и в странах Латинской Америки и Европы.