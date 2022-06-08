Американская актриса Кристен Стюарт запускает паранормальное шоу для геев.

Актриса объявила о кастинге в новый проект в Instagram своего парикмахера и друга Си Джей Ромеро. Главное требование — быть медиумом, экстрасенсом, охотником за приведениями или любым другим специалистом по мистике, а также — членом сообщества ЛГБТК+.

— Нам нужно найти самых невероятных охотников за привидениями из ЛГБТК+, специалистов по паранормальным явлениям, медиумов, экстрасенсов, следователей, которые возглавят эту стаю в этом супергейском приключении по охоте за привидениями, — отметила Кристен.

Потенциальные кандидаты могут заполнить анкету, в которой поделятся своим опытом работы с паранормальными явлениями.

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Стоит отметить, что сама актриса также член ЛГБТ и является бисексуалкой. В ноябре 2021 года Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой, сценаристкой Дилан Мейер.

Девушки вместе более двух лет. До этого Стюарт была в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. Также у нее был роман с актером Робертом Паттинсоном.