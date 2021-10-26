Російський реп-виконавець Моргенштерн вибачився за скандальні слова щодо Дня Перемоги.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram артист зазначив, що в жодному разі не применшував важливість і значимість події. Він лише чесно зізнався, що не розуміє День Перемоги, а його фразу про свято вирвали з контексту.

– Я хочу вибачитися перед усіма, кого зачепили мої слова про День Перемоги. ЗМІ як завжди перевертають мої слова у своїх брудних цілях. Про те, що я бажаю моїй країні нових перемог у технологіях та освоєнні космосу, звичайно, ніхто не написав. А про те, що ветеранам слід виділити додаткові гроші, навіть не вставили в інтерв’ю, – написав артист.

Моргенштерн додав, що не хотів нікого образити, а ветеранів він поважає і пишається ними.

– Я поважаю і пишаюсь ветеранами, але, на жаль, некоректно формулюю думки. І, більше того, нікого не хотів якось зачепити чи образити. У день весілля, чесно скажу, голова працювала тяжко. Всім мир! – підсумував Моргенштерн.

Нагадаємо, що в інтерв’ю Ксенії Собчак Моргенштерн розкритикував святкування Дня Перемоги. Він зазначив, що не бачить сенсу в тому, що кожного року на свято витрачають мільйони.

Реакцію російської влади довго чекати не довелося. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що репер має нести моральну відповідальність за свої слова.