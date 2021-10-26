Российский рэп-исполнитель Моргенштерн извинился за скандальные слова по поводу Дня Победы.

В сториз на личной странице в Instagram артист отметил, что ни в коем случае не умалял важность и значимость события. Он лишь честно признался, что не понимает День Победы, а его фразу о празднике вырвали из контекста.

— Я хочу извиниться перед всеми, кого затронули мои слова о Дне Победы. СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. О том, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал. А о том, что ветеранам следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью, – написал артист.

Моргенштерн добавил, что не хотел никого обидеть, а ветеранов он уважает и гордится ими.

– Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, честно скажу, голова работала тяжело. Всем мир! – подытожил Моргенштерн.

Напомним, что в интервью Ксении Собчак Моргенштерн раскритиковал празднование Дня Победы. Он отметил, что не видит смысла в том, что каждый год на праздник тратят миллионы.

Реакцию российских властей долго ждать не пришлось. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что рэпер должен нести моральную ответственность за свои слова.