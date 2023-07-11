Зачіска у весільному образі нареченої має велике значення, проте її важливо правильно підібрати, орієнтуючись на формат заходу, сукню, аксесуари тощо. Зачіска на весілля має гармонійно доповнювати образ.

Проте, окрім цього, є й модні тренди на зачіски, які змінюються з плином часу. Не обов’язково повторювати один в один картинку з модного журналу, адже можна дотримуватися простих елементів, які зроблять вашу зачіску на весілля сучасною.

Про те, які зачіски на весілля актуальні у 2023 році, Факти Life розпитали у стилістки із зачісок Єлизавети Чемерис.

– Цього року залишаються найпопулярнішими та найзатребуванішими локони. Дуже ефектний і стильний вигляд має голлівудська хвиля, саме цю зачіску обирають 8 із 10 наречених. Розкішні хвилі на волоссі немов переносять наречену на червону доріжку. Ця зачіска є неймовірно жіночною і варіантів її укладання безліч – це все вже залежить від смаку та образу нареченої, – наголошує стилістка.

Варіанти голлівудської хвилі на весілля 2023

– Легкі та рухливі локони також є одними із фаворитів цього весільного сезону. Розмір завитка локона підбирається залежно від вашого образу та смаку, а передні пасма можна зібрати назад у “мальвінку”, щоб вони не заважали біля обличчя, – додає Єлизавета.

Одним із найважливіших аксесуарів для наречених завжди була фата, тому постає логічне питання, чи можна її закріпити на локони. За словами стиліста, це взагалі не проблема.

– Звісно так, оскільки розпущене волосся взагалі не є перешкодою. У разі, коли наречена не хоче фату, її можна замінити різноманітними аксесуарами – це може бути й обідок, і шпильки, й діадема, і стрічки, – додала Єлизавета Чемерис.

За словами стиліста, на другому місці за популярністю серед зачісок на весілля у 2023 році – пучок.

– З ним вам буде дуже зручно та не спекотно, Варіантів цієї зачіски безліч: від гладких і стриманих варіантів до більш об’ємних. У цьому весільному сезоні найбільш актуальними є стримані варіанти низьких пучків, – зазначає Єлизавета.

Більшість наречених нині віддають перевагу гладкому низькому пучку.

– Цей варіант дуже гарно поєднується з фатою і багатьма прикрасами, а також підходить як для шикарних пишних нарядів, так і під мінімалістичне елегантне весільне плаття, – додає стиліст.

Варіанти пучка на весілля

Чудовою варіацією на зачіску на весілля буде текстурний пучок.

– Це ідеальний варіант, коли хочеться додати трохи об’єму та легкості в зачісці. Спереду можна випустити декілька пасм, які можна залишити прямими або трошки підкрутити, та водночас зробити їх дуже легкими. Також можна просто залишити чубчик, якщо він є, – наголошує Єлизавета Чемерис.

Варіанти текстурного пучка на весілля

Кілька останніх сезонів набирають популярності хвости на весілля. Проте це не той хвіст, який ви зав’язуєте резинкою.

– Недбалі або гладкі, високі, середні або низькі – хвости поступово стають одними із найстильніших зачісок у світі. Дуже гарно доповнюють цю зачіску банти замість фати, – зазначає стиліст.

Варіанти хвоста на весілля

Середня вартість зачіски на весілля у 2023 році

Варто зауважити, що загалом розмах цін може бути досить великим. Адже прайс майстри складають залежно від довжини волосся та виду зачіски. Ба більше, деякі стилісти мають окрему вартість для зачісок саме для весілля. Дорожче буде й тоді, коли зачіску робити не в салоні, а запросити майстра додому.

– У Києві вартість зібраних зачісок варіюється приблизно від 800-1500 грн, а локонів – від 600-1200 грн, – зазначає Єлизавета Чемерис.