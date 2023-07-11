Прическа в свадебном образе невесты имеет важное значение, однако ее важно подобрать правильно, ориентируясь на формат мероприятия, платье, аксессуары и прочее. Прическа должна гармонично дополнять образ.

Но кроме этого, существуют и модные тренды на прически, которые меняются с течением времени. Не обязательно повторять точь-в-точь картинку из модного журнала, ведь можно просто придерживаться простых элементов, которые сделают вашу прическу на свадьбу современной.

О том, какие прически на свадьбу актуальны в 2023 году, Факты Life расспросили у стилиста по прическам Елизаветы Чемерис.

– В этом году остаются самыми популярными и востребованными локоны. Очень эффектно и стильно выглядит голливудская волна, именно эту прическу выбирают 8 из 10 невест. Роскошные волны, выполненные на волосах, словно переносят невесту на красную дорожку. Эта прическа невероятно женственная и вариантов ее укладки множество — это все уже зависит от вкуса и образа невесты, — отмечает стилист.

Варианты голливудской волны на свадьбу в 2023 году

— Легкие и подвижные локоны также являются одними из фаворитов этого свадебного сезона. Размер завитка локона подбирается в зависимости от вашего образа и вкуса, а передние пряди можно собрать назад в “мальвинку”, чтобы они не мешали у лица, — добавляет Елизавета.

Одним из важнейших аксессуаров для невест всегда была фата, поэтому возникает логичный вопрос, можно ли ее закрепить на локоны. По словам стилиста, это вообще не проблема.

— Конечно да, распущенные волосы вообще не препятствуют. В случае, когда невеста не хочет фату, ее можно заменить разнообразными аксессуарами – это может быть и ободок, и шпильки, и диадема, и ленты, — добавила Елизавета Чемерис.

По словам стилиста, на втором месте по популярности среди причесок на свадьбу в 2023 году – пучок.

— С ним вам будет очень удобно и не жарко, вариантов этой прически множество от гладких и сдержанных вариантов до более объемных. В этом свадебном сезоне наиболее актуальны сдержанные варианты низких пучков, — отмечает Елизавета.

Большинство невест сейчас предпочитают гладкий низкий пучок.

– Этот вариант очень хорошо сочетается с фатой и многими украшениями, а также подходит как для шикарных пышных нарядов, так и под минималистическое элегантное свадебное платье, – добавляет стилист.

Варианты пучка на свадьбу

Прекрасной вариацией прически на свадьбу будет текстурный пучок.

— Это идеальный вариант, когда хочется добавить немного объема и легкости в прическе. Спереди можно выпустить несколько прядей, которые можно оставить прямыми или немного подкрутить, но при этом сделать их очень легкими. Также можно просто оставить челку, если она есть, — отмечает Елизавета Чемерис.

Варианты текстурного пучка на свадьбу

Несколько последних сезонов набирают популярность хвосты на свадьбу. Однако это не тот хвост, что вы завязываете резинкой.

— Небрежные или гладкие, высокие, средние или низкие – хвосты постепенно становятся одними из самых стильных причесок в мире. Очень хорошо дополняют эту прическу банты вместо фаты, – отмечает стилист.

Варианты хвоста на свадьбу

Средняя стоимость прически на свадьбу в 2023 году

Следует заметить, что в целом разлет цен может быть достаточно большим. Ведь прайс мастера составляют в зависимости от длины волос и вида прически. Более того, некоторые стилисты имеют отдельную стоимость для причесок именно для свадьбы. Дороже будет и тогда, если прическу делать не в салоне, а пригласить мастера домой.

— В Киеве стоимость собранных причесок варьируется примерно от 800-1500 грн, а локонов – от 600-1200 грн, – отмечает Елизавета Чемерис.