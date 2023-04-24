Стрижка піксі – завжди в тренді. Однак перш ніж обрати її для себе, необхідно вивчити особливості свого обличчя, а потім вже визначитися з особистим ідеальним варіантом.

Моду на короткі стрижки піксі ввела в 50-х роках Одрі Гепберн, з’явившись у фільмі Римські канікули. Нині також можна побачити зірок із відповідною шевелюрою, оскільки це зручно, сміливо й елегантно.

Перукарка-стилістка Віта Дідик розповіла Фактам ICTV, що таке стрижка піксі, кому вона пасуватиме та на що слід звертати увагу, обираючи такий сміливий варіант для себе.

За словами перукарки-стилістки, піксі має плюси, і головний з них – об’єм, що досягається завдяки подовженій верхівці, чудово підкреслює риси обличчя і виділяє вилиці, привертає увагу і виокремлює з натовпу. Для тонкої шевелюри – просто ідеальний варіант.

– На перший погляд може здатися, що стрижка має одноманітний вигляд, але завдяки безлічі класних варіантів укладання власниця може мати індивідуальний, діловий або більш хуліганський вид. Ультракороткий варіант зачіски взагалі потребує лише миття голови, – наголосила Дідик.

Стрижка піксі не має обмежень у віці. Ідеально пасує молодим дівчаткам і жінкам за 40. Вона може бути чіткою чи ні, з підстриженими або поголеними скронями, рівномірною або асиметричною, ультракороткою або довшою. Стилісти постійно вигадують різні варіанти комбінації піксі в поєднанні з іншими видами стрижок.

Форму стрижки краще обирати з огляду на форму та риси обличчя, стиль одягу та життя.

Короткий чубчик вимагає правильного овалу і красивих рис обличчя. Чудово пасує і обличчю серцеподібної форми, але скроні краще залишити подовженими.

Якщо форма обличчя квадратна або прямокутна, то краще відмовитися від ультракороткого варіанту, а зробити середню довжину або максимально допустиму. А ось короткий чубчик матиме стильний вигляд.

Подовжений чубчик підходить круглому обличчю. Він візуально звузить обличчя в районі вилиць, створить приємну округлість щік і наблизить форму обличчя до овалу.

– Подовженій формі теж пасує асиметрія, але краще не робити вибриті скроні та не додавати об’єму по центру голови, – наголосила перукарка-стилістка.

Для прямокутного обличчя підійдуть подовжені пасма з боків, пом’якшити гострі риси обличчя допоможе хвилястість або текстурність.

Ідеальною вважається овальна форма обличчя. Для неї підійде будь-який варіант піксі – від ультракороткої до подовженої, з чубчиком, асиметрією. Більш сміливі леді можуть виголювати малюнок на потилиці чи скронях.

Головне – щоб власниця зачіски була в гармонії з собою, а вибір стрижки можна довірити майстру-перукареві.