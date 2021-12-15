Символ Нового року 2022 – Водяний Тигр, але дизайнери кажуть, що тигрових нарядів краще уникати. Натомість – можна сяяти. У моді – блискітки, пір’я, усі відтінки води, а також кольори савани.

Детальніше про те, в чому потрібно зустрічати 2022 рік – далі в матеріалі.

Дизайнери подбали, щоб цьогорічне вбрання втілювало так званий стриманий шик. Саме так український дизайнер Андре Тан характеризує тренди одягу на новорічну ніч 2022.

Традиційно, на Новий рік потрібно сяяти. Цьогоріч паєткам знайшли більш практичну заміну.

– Новий такий тренд, коли на трикотажне полотно наносять гліттери. Виглядає воно дуже по-космічному, скажімо, не стандартно. Тому що паєтки в основному завжди збільшують, а ця тканина навпаки робить вас стрункішою, – сказав Андре Тан.

Сяяти можна, як у сріблі, так в і золоті. Відтепер їх можна поєднувати і це більше не моветон.

– Мода постійно розвивається, змінюється по спіралі. Те, що раніше вважалося жахливим, зараз вважається супермодним, – зазначив дизайнер.

Рік Водяного Тигра модельєри радять зустрічати в усіх відтінках стихії води. Починаючи від ніжно-блакитного і закінчуючи насиченим синім. Також варіант – кольори савани: молочний, пісочний й усі відтінки коричневого.

Також безпрограшний варіант на всі часи – чорний. Цьогоріч теж актуальний як ніколи.

– Якщо ви хочете візуально на 8-10 кілограмів бути стрункішою, чорний колір вам на допомогу, – наголосив Андре Тан.

У новорічну ніч варто відмовитися від червоного кольору та тваринного принта. Не можна виглядати як здобич, і як звір.

Раніше ми писали, яку сукню одягнути на Новий рік Тигра 2022, а також, що в жодному разі не можна одягати.

Щоб рік приніс удачу – його потрібно правильно зустріти, тому до вибору вбрання варто поставитися серйозно. Для цього не обов’язково купувати сукні на один вечір, можна придбати базову річ, доповнивши свій образ аксесуарами, зачіскою та макіяжем.