Символ Нового года 2022 – Водяной Тигр, но дизайнеры говорят, что тигровых нарядов лучше избегать. Вместо этого можно сиять. В моде – блестки, перья, все оттенки воды, а также цвета саванны.

Подробнее о том, в чем нужно встречать 2022 год – далее в материале.

Символ Нового года 2022 – Водяной ¦Тигр, но дизайнеры говорят, что тигровых нарядов лучше избегать. Вместо этого можно сиять. В моде – блестки, перья, все оттенки воды, а также цвета саванны.

Подробнее о том, в чем нужно встречать 2022 год – дальше в материале.

Дизайнеры позаботились, чтобы наряд этого года воплощал так называемый сдержанный шик. Именно так украинский дизайнер Андре Тан характеризует тренды одежды на новогоднюю ночь 2022.

Традиционно на Новый год нужно сиять. В этом году пайеткам нашли более практичную замену.

— Новый такой тренд, когда на трикотажное полотно наносят глиттеры. Выглядит оно очень по-космически, скажем, не стандартно. Потому что пайетки в основном всегда увеличивают, а эта ткань наоборот делает вас стройнее, – сказал Андре Тан.

Сиять можно, как в серебре, так и в золоте. Отныне их можно совмещать и это больше не моветон.

— Мода постоянно развивается, меняется по спирали. То, что раньше считалось ужасным, сейчас считается супермодным, – отметил дизайнер.

Год Водяного Тигра модельеры рекомендуют встречать во всех цветах стихии воды. Начиная от нежно-голубого и заканчивая насыщенным синим. Также вариант – цвета саванны: молочный, песочный и все оттенки коричневого.

Также беспроигрышный вариант на все времена — черный. В этом году тоже актуален как никогда.

— Если вы хотите зрительно на 8-10 килограммов быть стройнее, черный цвет вам в помощь, – подчеркнул Андре Тан.

В новогоднюю ночь следует отказаться от красного цвета и животного принта. Нельзя выглядеть как добыча, и как зверь.

Ранее мы писали, какое платье одеть на Новый год Тигра 2022, а также, что ни в коем случае нельзя одевать.

Чтобы год принес удачу — его нужно правильно встретить, поэтому к вопросу наряда стоит отнестись серьезно. Для этого не обязательно покупать платья на один вечер, можно приобрести базовую вещь, дополнив свой образ аксессуарами, прической и макияжем.