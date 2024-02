Український документаліст Мстислав Чернов отримав нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards) за стрічку 20 днів у Маріуполі. Це престижна та пророча відзнака у кіносфері, адже нерідко трапляється так, що переможці DGA Awards отримують ще й Оскар.

Відзнаку українець виборов у номінації Видатні режисерські досягнення в документальному кіно. На сцені він виголосив потужну промову та розповів гостям церемонії про атаку росіян на його рідне місто Харків 9 лютого, що збіглася з днем вручення кінопремії.

MSTYSLAV CHERNOV, director of “20 Days in Mariupol,” delivers a powerful speech at the #DGAAwards saying his hometown was bombed today where seven people died, three being children.@Variety pic.twitter.com/Dwj2RvoINP

— Clayton Davis (@ByClaytonDavis) February 11, 2024