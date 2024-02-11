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Гільдія режисерів США відзначила Мстислава Чернова за стрічку 20 днів у Маріуполі

11 Лютого 2024, 14:36
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Мстислав Чернов DGA Awards
Джерело: Getty Images

Український документаліст Мстислав Чернов отримав нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards) за стрічку 20 днів у Маріуполі. Це престижна та пророча відзнака у кіносфері, адже нерідко трапляється так, що переможці DGA Awards отримують ще й Оскар.

У якій номінації Мстислав Чернов здобув премію Гільдії режисерів США

Відзнаку українець виборов у номінації Видатні режисерські досягнення в документальному кіно. На сцені він виголосив потужну промову та розповів гостям церемонії про атаку росіян на його рідне місто Харків 9 лютого, що збіглася з днем вручення кінопремії.

Зараз дивляться

– Семеро людей були вбиті, серед них троє дітей. Тож це сумний день. Водночас я визнаю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди біжать від бомб у підвали, вони там дивляться фільми, – зазначив  Мстислав Чернов, тримаючи в руках нагороду.

Найкращим режисером художнього фільму гільдія цьогоріч назвала Крістофера Нолана. Він отримав трофей за Оппенгеймера і номінований у тій же категорії на Оскар. Стрічка 20 днів у Маріуполі теж претендує на золоту статуетку.

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Кінопремія Українське кіно
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