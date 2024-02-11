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Гильдия режиссеров США отметила Мстислава Чернова за ленту 20 дней в Мариуполе

11 февраля 2024, 14:36
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Мстислав Чернов DGA Awards
Источник: Getty Images

Украинский документалист Мстислав Чернов получил награду Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за ленту 20 дней в Мариуполе. Это престижная и пророческая награда в киносфере, ведь нередко случается так, что победители DGA Awards получают еще и Оскар.

В какой номинации Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США

Награду украинец завоевал в номинации Выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино. На сцене он произнес мощную речь и рассказал гостям церемонии об атаке россиян на его родной город Харьков 9 февраля, которая совпала с днем вручения кинопремии.

— Семь человек были убиты, среди них трое детей. Так что это печальный день. Вместе с тем я признаю силу кино, стоя здесь и глядя на вас. Потому что когда эти дети, эти люди бегут от бомб в подвалы, они там смотрят фильмы, — отметил Мстислав Чернов, держа в руках награду.

Лучшим режиссером художественного фильма гильдия в этом году назвала Кристофера Нолана. Он получил трофей за Оппенгеймера и номинирован в той же категории на Оскар. Лента 20 дней в Мариуполе тоже претендует на золотую статуэтку.

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