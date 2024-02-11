Украинский документалист Мстислав Чернов получил награду Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за ленту 20 дней в Мариуполе. Это престижная и пророческая награда в киносфере, ведь нередко случается так, что победители DGA Awards получают еще и Оскар.

В какой номинации Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США

Награду украинец завоевал в номинации Выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино. На сцене он произнес мощную речь и рассказал гостям церемонии об атаке россиян на его родной город Харьков 9 февраля, которая совпала с днем вручения кинопремии.