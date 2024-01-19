Ведучий Тімур Мірошниченко зворушливо привітав сина Марка з днем народження. Сьогодні, 19 січня, хлопчикові виповнилося чотири роки.

Тімур Мірошниченко показав архівні фото сина Марка

В Instagram ведучий оприлюднив серію кадрів, на яких показав Марка зовсім маленьким, одразу після народження, і таким, яким він став зараз. Він зазначив, що пишається своїм сином і побажав йому берегти свою індивідуальність протягом усього життя.

– Тобі вже чотири! Мій маленький геній-бешкетник, нескінченно люблю і пишаюся твоїм впевненим і часто не таким, як у всіх, рухом уперед. Бережи свою особистість, тому що вона дійсно особлива, – написав ведучий під фото.

Своєю чергою дружина Тімура, адвокат Інна Мірошниченко також вирішила показати архівні кадри і досягнення Марка за ці роки. Вона згадала, як вони разом відпочивали на морі, як хлопчик уперше став на лижі і як прогулювався Венецією.

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Геній-бешкетник: Тімур Мірошниченко показав архівні фото сина в його день народження / 2 зображення

Нагадаємо, Мірошниченки виховують трьох дітей: двоє кровних – сина Марка і доньку Мію, і одного прийомного – Марселя. До слова, наразі подружжя займається усиновленням ще однієї дитини.