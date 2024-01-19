Ведущий Тимур Мирошниченко трогательно поздравил сына Марка с днем рождения. Сегодня, 19 января, мальчику исполнилось четыре года.

Тимур Мирошниченко показал архивные фото сына Марка

В Instagram ведущий обнародовал серию кадров, на которых показал Марка совсем маленьким, сразу после рождения, и таким, каким он стал сейчас. Он отметил, что гордится своим сыном и пожелал ему беречь свою индивидуальность на протяжении всей жизни.

— Тебе уже четыре! Мой маленький гений-озорник, бесконечно люблю и горжусь твоим уверенным и зачастую не таким, как у всех, движением вперед. Береги свою личность, потому что она действительно особенная, — написал ведущий под фото.

В свою очередь супруга Тимура, адвокат Инна Мирошниченко также решила показать архивные кадры и достижения Марка за эти годы. Она вспомнила, как они вместе отдыхали на море, как мальчик впервые стал на лыжи и как прогуливался по Венеции.

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Гений-озорник: Тимур Мирошниченко показал архивные фото сына в его день рождение / 2 изображения

Напомним, Мирошниченко воспитывают троих детей: двух кровных — сына Марка и дочь Мию, и одного приемного — Марселя. К слову, сейчас супруги занимаются усыновлением еще одного ребенка.