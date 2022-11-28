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Хелена Бонем Картер выступила против культуры отмены — заступилась за Роулинг и Деппа

28 ноября 2022, 19:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Гелена Бонем Картер
Источник: Getty Images

Английская актриса Хелена Бонем Картер выступила в защиту актера Джонни Деппа и писательницы Джоан Роулинг, которые прошли через критику общественности в разное время.

Звезда Гарри Поттера подчеркнула, что ей не нравится культура отмены, сравнив ее с охотой на ведьм.

— Людей нельзя запрещать. Я ненавижу культуру отмены. Она превратилась в истерию. Это охота на ведьм и недостаток понимания, — отметила Хелена.

Также она добавила, что Депп был полностью оправдан после его победы против бывшей жены Эмбер Херд.

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Вступилась Бонем и за Джоан Роулинг, которую обвинили в трансфобии из-за ее высказываний. Актриса считает, что ее травят, а субъективные мнения дошли до крайности.

Также Хелена добавила, что у писательницы есть право на собственное мнение, особенно если учесть, что она сама была жертвой насилия, поскольку у каждого свои травмы, на основе которых мы выстраиваем свои взгляды на жизнь.

— Следует уважать чужую боль. Я не говорю, что всем во всем нужно соглашаться. Это безумие и скука. Однако за ее словами не стояло никакой агрессии, она говорила, исходя из собственного опыта. Лично я считаю, что мои коллеги должны позволить ей высказать свое мнение, но полагаю, что они прекрасно понимают, что защищают собственную фанбазу, — подчеркнула Картер.

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Источник
The Guardian
Теги
Джоан Роулінг Джонні Депп
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