Английская актриса Хелена Бонем Картер выступила в защиту актера Джонни Деппа и писательницы Джоан Роулинг, которые прошли через критику общественности в разное время.

Звезда Гарри Поттера подчеркнула, что ей не нравится культура отмены, сравнив ее с охотой на ведьм.

— Людей нельзя запрещать. Я ненавижу культуру отмены. Она превратилась в истерию. Это охота на ведьм и недостаток понимания, — отметила Хелена.

Также она добавила, что Депп был полностью оправдан после его победы против бывшей жены Эмбер Херд.

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Вступилась Бонем и за Джоан Роулинг, которую обвинили в трансфобии из-за ее высказываний. Актриса считает, что ее травят, а субъективные мнения дошли до крайности.

Также Хелена добавила, что у писательницы есть право на собственное мнение, особенно если учесть, что она сама была жертвой насилия, поскольку у каждого свои травмы, на основе которых мы выстраиваем свои взгляды на жизнь.