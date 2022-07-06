Гейден Панеттьєр зізналася, що зруйнувало стосунки з Володимиром Кличком

Колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєр вперше розповіла про алкогольну та опіоїдну залежність. Акторка зізналася, що це зруйнувало стосунки з українським боксером.

– Я була на вершині світу та зруйнувала його. Мені здається, я досягла дна, але раптово відкрився люк, – додала Гейден.

Зірка запевняє, що боролася із залежністю роками – після народження спільної з Володимиром Кличком доньки у неї була також затяжна депресія.

Попри все, Панеттьєр знайшла сили звернутися за допомогою.

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– Я вклала багато праці, і мені потрібно було бути неймовірно чесною. Це було нелегко, було багато злетів та падінь. Але я не шкодую навіть про найжахливіші речі, які сталися зі мною. Я почуваюся неймовірно успішною. І я відчуваю, що маю другий шанс, – розповіла про ставлення до свого життя зірка.

Гейден зізналася, що почала вживати наркотики у 15 років – тоді акторка вважала, що таблетки допоможуть їй боротися із тривожністю під час інтерв’ю та інших публічних виступів.

Її дещо стримувала робота, оскільки вона не могла з’являтися на знімальному майданчику у поганому вигляді. Проте ситуація поступово виходила з-під контролю і залежність серйозно закріпилася в її житті.

Акторка розповіла, що їхні стосунки з Володимиром Кличком почали руйнуватися, коли вона все частіше намагалася дистанціюватися від нього, щоби випити.

У 2018 році Панеттьєр вирішила відправити доньку Кайю жити з Кличком до України. Після цього її помістили до лікарні із жовтяницею.

В результаті акторка потрапила до реабілітаційного центру на вісім місяців і після цього повернулася до нормального життя. Наразі вона знову знімається – працює над продовженням фільму Крик.

З початку повномасштабної війни Гейден Панеттьєр активно підтримує Україну – вона збирала кошти для переселенців та військових, які захищають свої землі від Росії. Актриса зізналася, що не може стояти осторонь і виявляє солідарність до народу України.