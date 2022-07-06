Хейден Панеттьер призналась, что разрушило отношения с Владимиром Кличко

Бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьер впервые рассказала об алкогольной и опиоидной зависимости. Актриса призналась, что это разрушило отношения с украинским боксером.

— Я была на вершине мира и разрушила его. Мне кажется, я достигла дна, но внезапно открылся люк, — добавила Хейден.

Звезда уверяет, что боролась с зависимостью годами — после рождения совместной с Владимиром Кличко дочери у нее была также затяжная депрессия.

Несмотря на проблемы, Панеттьер нашла в себе силы обратиться за помощью.

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— Я вложила в себя много труда, и мне нужно было быть невероятно честной. Это было нелегко, было много взлетов и падений. Но я не жалею даже о самых ужасных вещах, которые произошли со мной. Я чувствую себя невероятно успешной. И я чувствую, что у меня есть второй шанс, — рассказала об отношении к своей жизни звезда.

Хейден призналась, что начала принимать наркотики в 15 лет — тогда актриса считала, что таблетки помогут ей бороться с тревожностью во время интервью и других публичных выступлений.

Актриса рассказала , что ее сдерживала работа, так как она не могла появляться на съемочной площадке в плохом виде. Однако ситуация постепенно выходила из-под контроля, и зависимость серьезно закрепилась в ее жизни.

Хейден также призналась, что их отношения с Владимиром Кличко начали рушиться, когда она все чаще пыталась дистанцироваться от него, чтобы выпить.

В 2018 году Панеттьер приняла решение отправить дочь Кайю жить с Кличко в Украину. После этого ее поместили в больницу с желтухой.

В результате актриса попала в реабилитационный центр на восемь месяцев и после этого вернулась к нормальной жизни. Сейчас она снова снимается — работает над продолжением фильма Крик.

С начала полномасштабной войны Хейден Панеттьер активно поддерживает Украину — она собирала средства для переселенцев и военных, которые защищают свою землю от России. Актриса призналась, что не может стоять в стороне и проявляет солидарность к народу Украины.