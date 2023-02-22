22 лютого о 21:30 відбудеться прем’єра фільму Коли життя сильніше – його покажуть в ефірі телемарафону.

Це стало реальним завдяки Фонду ООН у сфері народонаселення та Starlight Doc. Документальна стрічка присвячена незламним українським мамам, які народжують дітей під час війни.

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Глядачі побачать і почують реальні історії життя трьох українських мам. Анни, яка зі своєю 2-місячною дитиною опинилася в укритті на Азовсталі. Мар’яни – капітана медичної служби, яка була захоплена російськими солдатами у Маріуполі та вагітною провела 6 місяців у полоні. Ані – мами двох дітей з Ізюма на Харківщині, яка народжувала дитину в окупованому місті – без електрики, води, з обмеженою медичною допомогою та в умовах постійної небезпеки.

Документальний фільм покаже, як світло перемагає пітьму, і життя перемагає смерть.

– За майже рік вторгнення понад 760 медичних закладів зазнали атак і руйнувань. Однак у 2022 році в Україні понад 195 тисяч жінок народили. Цей фільм – присвята незламним українським мамам та декларація нашого прагнення продовжувати роботу з підтримки пологових будинків, – заявила представниця UNFPA Хайме Надаль.

Очільниця Starlight Doc Анастасія Штейнгауз додала, що цей фільм – про українське майбутнє та життя, яке завжди перемагає.