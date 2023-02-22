22 февраля в 21:30 состоится премьера фильма Когда жизнь сильнее – его покажут в эфире телемарафона.

Это стало реальным благодаря Фонду ООН в области народонаселения и Starlight Doc. Документальная лента посвящена несгибаемым украинским мамам, которые рожают детей во время войны.

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Зрители увидят и услышат реальные истории жизни трех украинских мам. Анна, которая со своим 2-месячным ребенком оказалась в укрытии на Азовстали. Марьяны – капитана медицинской службы, которая была захвачена российскими солдатами в Мариуполе и беременной провела 6 месяцев в плену. Ани – мамы двоих детей из Изюма на Харьковщине, которая рожала ребенка в оккупированном городе – без электричества, воды, с ограниченной медицинской помощью и в условиях постоянной опасности.

Документальный фильм покажет, как свет побеждает тьму, и жизнь – побеждает смерть.

– За почти год вторжения более 760 медицинских учреждений подверглись атакам и разрушениям, Однако, в 2022 году в Украине более 195 тысяч женщин родили. Этот фильм – посвящение несокрушимым украинским мамам и декларация нашего стремления продолжать работу по поддержке роддомов, – заявила представитель UNFPA Хайме Надаль.

Глава Starlight Doc Анастасия Штейнгауз добавила, что этот фильм – об украинском будущем и жизни, которая всегда побеждает.