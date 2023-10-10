Солістка гурту Каzка Олександра Заріцька пропонує підписникам займатися спортом разом з нею. Спеціально для цього вона записала відео зі свого тренування.
– Якщо вам набридло бачити самих струнких фітнес-тренерів в стрічці, то я радо з вами позаймаюсь. Ділюсь маленьким першим тренуванням для початківців, – повідомила Заріцька.
Співачка у лосинах та футболці показала, як виконує різні вправи. Олександра Заріцька попрохала шанувальників поділитися думками з приводу нового відео, і вони не змусили себе чекати.
- Ну, яка тренерка гарна! Будемо робити!
- Я можу з тобою!
- Ви – неймовірна!
- Яка ви крута!
Своїми реакціями підписники запевнили співачку, що такі тренування будуть затребувані. Відзначився в коментарях і тренер Віталій Олійник, який розробив програму для Заріцької.
– Стаємо відповідальними за спортконтент! Цікаво почитати відгуки від тих, хто повторить це тренування, – зазначив Олійник.
Олександра Заріцька раніше вже показувала фанатам у сториз, як тренується в залі, проте тоді вона не виступала в ролі інструкторки.
Фото: Олександра Заріцька