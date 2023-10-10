Солістка гурту Каzка Олександра Заріцька пропонує підписникам займатися спортом разом з нею. Спеціально для цього вона записала відео зі свого тренування.

– Якщо вам набридло бачити самих струнких фітнес-тренерів в стрічці, то я радо з вами позаймаюсь. Ділюсь маленьким першим тренуванням для початківців, – повідомила Заріцька.

Співачка у лосинах та футболці показала, як виконує різні вправи. Олександра Заріцька попрохала шанувальників поділитися думками з приводу нового відео, і вони не змусили себе чекати.

Ну, яка тренерка гарна! Будемо робити!

Я можу з тобою!

Ви – неймовірна!

Яка ви крута!

Своїми реакціями підписники запевнили співачку, що такі тренування будуть затребувані. Відзначився в коментарях і тренер Віталій Олійник, який розробив програму для Заріцької.

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– Стаємо відповідальними за спортконтент! Цікаво почитати відгуки від тих, хто повторить це тренування, – зазначив Олійник.

Олександра Заріцька раніше вже показувала фанатам у сториз, як тренується в залі, проте тоді вона не виступала в ролі інструкторки.

Фото: Олександра Заріцька