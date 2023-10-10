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Фитнес от Каzки: Александра Зарицкая показала упражнения для начинающих

10 октября 2023, 15:19
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Заріцька казка

Солистка группы Каzка Александра Зарицкая предлагает подписчикам заниматься спортом вместе с ней. Специально для этого она записала видео со своей тренировки.

— Если вам надоело видеть только стройных фитнес-тренеров в ленте, то я с радостью с вами позанимаюсь. Делюсь маленькой первой тренировкой для начинающих, — сообщила Зарицкая.

Певица в лосинах и футболке показала, как выполняет различные упражнения. Александра Зарицкая попросила поклонников поделиться мыслями по поводу нового видео, и они не заставили себя ждать.

  • Ну, какой тренер хороший! Будем делать!
  • Я могу с тобой!
  • Вы — невероятная!
  • Какая вы крутая!

Своими реакциями подписчики заверили певицу, что такие тренировки будут востребованы. Отметился в комментариях и тренер Виталий Олейник, который разработал программу для Зарицкой.

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— Становимся ответственными за спортконтент! Интересно почитать отзывы от тех, кто повторит эту тренировку, — отметил Олейник.

Александра Зарицкая ранее уже показывала фанатам в сториз, как тренируется в зале однако, тогда она не выступала в роли инструктора.

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Фото: Александра Зарицкая

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Заняття спортом Александра Зарицкая
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