У ніч з 12 на 13 грудня в Ізраїлі відгримів один із найпрестижніших конкурсів краси – Міс Всесвіт 2021. Україну на заході представляла блогерка Анна Неплях.

Хоч їй і не вдалося здобути корону і потрапити у топ-16 найкрасивіших дівчат, вона гідно виступила на сцені. У яких вбраннях Анна Неплях підкорювала конкурс Міс Всесвіт 2021 – читайте далі у матеріалі.

За день до фінального етапу 80 представниць із різних країн світу дефілювали перед журі у купальниках та вечірніх сукнях. Для першого виходу на сцену Анна Неплях обрала чорний монокіні з масивною пряжкою та накидку з леопардовим принтом.

На другому дефіле Анна з’явилася у вбранні від дубайського дизайнера Ryan Pacioles (Atelier Zuhra).

Представниця України обрала сукню з паєтками, довгим шлейфом, глибоким декольте та ефектним вирізом.

Відкриття фіналу почалося з демонстрації національних костюмів. Анна Неплях позувала у вбранні під назвою Вишитий код України, його створила українська дизайнерка Наталія Шевчук.

Костюм складається із сукні й наплічної та плечової конструкцій, його загальна вага – більше 15 кілограмів. Вбрання прикрашене штучними квітами, колоссям, вишивкою та плетінням із лози.

Вдруге Анна з’явилася на сцені, щоб дізнатися, чи пройде вона до наступного етапу. Попри те, що потрапити до топ-16 претенденток на титул Міс Всесвіт-2021 дівчині не вдалося, вона вразила публіку ефектним виходом у фіолетовій міні-сукні.

Нагадаємо, що переможницею Міс Всесвіт 2021 стала 21-річна представниця Індії Харнааз Сандху.

Дівчина родом з міста Чандігарх, працює моделлю та акторкою. Вона стала третьою індійкою, якій вдалося здобути корону.

Харнааз бере участь у конкурсах краси з підліткового віку. Як переможниця Міс Всесвіт 2021 Сандху буде проживати в Нью-Йорку та брати участь у низці заходів в усьому світі.