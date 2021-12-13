В ночь с 12 на 13 декабря в Израиле отгремел один из самых престижных конкурсов красоты – Мисс Вселенная 2021. Украину на мероприятии представляла блогер Анна Неплях.

Хоть ей и не удалось получить корону и попасть в топ-16 самых красивых девушек, она достойно выступила на сцене. В каких нарядах Анна Неплях покоряла конкурс Мисс Вселенная 2021 – читайте далее в материале.

За день до финального этапа 80 представительниц из разных стран мира дефилировали перед жюри в купальниках и вечерних платьях. Для первого выхода на сцену Анна Неплях выбрала черный монокини с массивной пряжкой и накидку с леопардовым принтом.

На втором дефиле Анна появилась в наряде от дубайского дизайнера Ryan Pacioles (Atelier Zuhra).

Представительница Украины выбрала платье с пайетками, длинным шлейфом, глубоким декольте и эффектным вырезом.

Переглянути цей допис в Instagram Открытие финала началось с демонстрации национальных костюмов. Анна Неплях позировала в наряде под названием Вышитый код Украины, его создала украинский дизайнер Наталья Шевчук. Костюм состоит из платья и наплечной и плечевой конструкций, его общий вес – более 15 килограммов. Наряд украшен искусственными цветами, колосьями, вышивкой и плетением из лозы.

Второй раз Анна появилась на сцене, чтобы узнать, пройдет ли она в следующий этап. Несмотря на то, что попасть в топ-16 претенденток на титул Мисс Вселенная-2021 девушке не удалось, она поразила публику эффектным выходом в фиолетовом мини-платье.

Напомним, что победительницей Мисс Вселенная 2021 стала 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху.

Девушка родом из города Чандигарх, работает моделью и актрисой. Она стала третьей индийкой, которой удалось получить корону.

Харнааз принимает участие в конкурсах красоты с подросткового возраста. Как победительница Мисс Вселенная 2021 Сандху будет проживать в Нью-Йорке и участвовать в ряде мероприятий по всему миру.