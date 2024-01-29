У суботу, 3 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2024. Журі та глядачі оберуть, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Мальме (Швеція).
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024: де дивитися
Трансляція фіналу розпочнеться 3 лютого о 18:00 після передшоу, яке стартує о 17:30. Українці зможуть подивитися Нацвідбір на Євробачення 2024:
- на телеканалі Суспільне Культура;
- на сайті Суспільне Культура;
- на Facebook-сторінках Суспільного та Євробачення Україна;
- на сайті Євробачення в Україні;
- у застосунку Дія, обравши Дія.ТБ та канал Суспільне Культура HD.
Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться без глядачів у форматі телевійзійного концерту. Організатори не розголошують місце проведення з міркувань безпеки.
Переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у застосунку Дія. До складу журі увійдуть Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.
За право представляти Україну на Євробаченні 2024 змагатимуться 11 учасників. Усі пісні та порядок виступів фіналістів – дивіться у нашому матеріалі.