У суботу, 3 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2024. Журі та глядачі оберуть, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Мальме (Швеція).

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024: де дивитися

Трансляція фіналу розпочнеться 3 лютого о 18:00 після передшоу, яке стартує о 17:30. Українці зможуть подивитися Нацвідбір на Євробачення 2024:

на телеканалі Суспільне Культура;

на сайті Суспільне Культура

на Facebook-сторінках Суспільного та Євробачення Україна

на сайті Євробачення в Україні

у застосунку Дія, обравши Дія.ТБ та канал Суспільне Культура HD.

Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Зараз дивляться

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться без глядачів у форматі телевійзійного концерту. Організатори не розголошують місце проведення з міркувань безпеки.

Переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у застосунку Дія. До складу журі увійдуть Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

За право представляти Україну на Євробаченні 2024 змагатимуться 11 учасників. Усі пісні та порядок виступів фіналістів – дивіться у нашому матеріалі.