Букмекери оновили свої ставки щодо Національного відбору на Євробачення 2024. Хто, за прогнозом букмекерів, представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі – далі у матеріалі.

Нацвідбір на Євробачення 2024 – прогноз букмекерів

Перше місце на Нацвідборі букмекери пророкують дуету Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею Teresa & Maria. Шанс співачок на перемогу оцінюють у 54%.

Другу сходинку у списку займає Melovin з треком Dreamer. Ймовірність, що він поїде на Євробачення – 17%.

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На третьому місці перебуває співачка Anka з піснею Палала. Вона має шанси представляти Україну на конкурсі – 8%.

Гурт Yagody з треком Tsunamia може перемогти на Нацвідборі з ймовірністю 6%. П’яте місце (5%) у списку букмекерів посів Yaktak з композицією Lalala.

Шосту сходинку (3%) займає дует Nahaba з піснею Glasss. Колектив Nazva може представити Україну на Євробаченні 2024 з ймовірністю у 2%. Вони виступатимуть з треком Slavic English.

Найнижче (1%) букмекери оцінюють шанси таких фіналістів, як Ziferblat, Skylerr, Ingret та Drevo.

Зазначимо, що фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту. Усі пісні та порядок виступів учасників – дивіться у нашому матеріалі.

Фото: Eurovision world